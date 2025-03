La pioggia e le fontane di Roma | un fascino senza tempo

Leggi su Funweek.it

si è svegliata sotto una fittaquesta mattina. Ma la città eterna, avvolta nella sua aura di storia e arte, rivela un volto inedito quando labagna le sue strade. Le, simboli iconici della città, si trasformano in palcoscenici di suggestioni uniche, dove l’acqua piovana danza con i getti scroscianti, creando un’armonia visiva e sonora che incanta i passanti.Iscriviti alla Newsletter Funweek, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a, clicca qui>> La Fontana di Trevi, maestosa e imponente, si trasforma in un teatro di luci e ombre, dove le gocce disi riflettono sulle statue barocche, creando un’atmosfera magica entica. Il suono dell’acqua che cade si fonde con il mormorio dei getti, creando una melodia che avvolge i visitatori in un’esperienza sensoriale indimenticabile.