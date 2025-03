Anteprima24.it - La pianista Giulia Falzarano incanta il Tosti di Castel di Sangro

Tempo di lettura: 2 minutiPrimo concerto dell’anno per la caudina. La, cresciuta artisticamente presso l’Accademia musicale “Mille e una nota” di Airola, si è esibita, in particolare, nella cornice del Teatro comunale Francesco Paolodidi.Ancora una volta una performance di significativo livello artistico per la talentuosa classe 2005 che ha sciorinato musiche di F.J. Haydn, L.V. Beethoven, F. Chopin e C. Debussy. Grande apprezzamento quello suscitato presso la platea che ha potuto ammirare la profondità e la maestria del talento sannita, attualmente iscritta al Conservatorio di Bari ed allieva del Maestro Pasquale Iannone che la segue da oltre cinque anni.Già nel corso dello scorso anno la stagione concertistica diera stata alquanto feconda: si ricordino in merito la performance al Teatro Savoia di Campobasso; il primo premio assoluto nel contesto della seconda edizione del concorso pianistico internazionale “Nino Rota”, kermesse promossa dal Rotary Club “Brindisi Valesio” e diretta artisticamente dal Maestro Silvana Libardo; il concerto, ancora, di Potenza per il Festival Stabile e l’ulteriore presso il Palazzo mediceo di San Leo, in provincia di Rimini.