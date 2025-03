Quotidiano.net - La Perla: inizia la fase decisiva per il salvataggio dell'azienda di intimo di lusso

La partita per salvare Laentra nelle fasi decisive. Dopo la scadenza dei termini per presentare una manifestazione d'interesse, i circa venti soggetti che si sono fatti avanti stanno accedendo in queste settimane alla virtual data room contenente il bando e tutti i datiin amministrazione straordinaria. Indicativamente, hanno circa un mese di tempo per analizzare la situazionea società bolognese didi, poi dovranno elaborare un'offerta vincolante. L'aperturae buste presso il notaio dovrebbe avvenire indicativamente a maggio, con l'individuazione'offerta migliore. A seguire, entro fine giugno, dovrebbe avvenire la cessionea società: nel perimetro rientra LaManufacturing, quindi lo stabilimento bolognese, insieme a un contratto di licenza del marchio con opzione di acquisto e a un'opzione di acquistoa parte italiana di LaGlobal Management Uk e di alcune partecipate estere (Emirati arabi e Cina).