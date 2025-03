Ilgiorno.it - La mostra The World of Banksy a Milano: dal 21 marzo allo Spazio Varesina 204. Orari, biglietti e informazioni

, 102025 – Il 21, a, si inaugura Theof- The Immersive Experience, lache riporta in città l'universo del celebre street artist dopo il grande successo delle due precedenti edizioni, che tra il 2021 e il 2022 hanno totalizzato 150mila visitatori., prima città italiana ad aver ospitato questo viaggio nell'arte di, si prepara ad accogliere nuovamente l'esposizione che, con un allestimento completamente rinnovato, sarà ospitata nel nuovissimo204, nel cuore delCertosa District, al centro di un importante programma di rigenerazione urbana promosso da RealStep. Dopo aver fatto tappa nelle principali capitali europee e oltre, da Barcellona a Dubai, passando per Madrid, Parigi, Praga, Bruxelles, Lisbona e New York, e dopo il tour italiano che l'ha portata a Roma, Napoli, Torino, Genova, Bologna e Verona, Theoftorna nel capoluogo lombardo dal 21al 29 giugno 2025.