Quotidiano.net - La Molisana, una crescita continua tra qualità e passione

Leggi su Quotidiano.net

COME UNA FENICE CHE RINASCE dalle sue ceneri. La storia de La, celebre azienda italiana specializzata nella produzione della pasta, ricorda proprio la leggenda dell’uccello mitologico capace di risorgere a vita nuova: era il lontano 1912, ben centotredici anni fa, quando nel cuore del Molise nacque lo storico pastificio, destinato però a finire sull’orlo del fallimento meno di un secolo dopo. Nel 2011 però, questa storia vede un secondo inizio, capace di stravolgere la narrazione: la famiglia Ferro, mugnai molisani da ben quattro generazioni, decise infatti con coraggio e intraprendenza di restituirle una nuova occasione. Così, in meno di 15 anni, proprio come una fenice, Laè risorta dalle sue ceneri, raggiungendo una lunga serie di successi: l’azienda è oggi il terzo marchio nel mercato pasta di semola – ad oggi prima del segmento del pack da 500 grammi superando i colossi storici del mercato – e primo nel mercato di pasta integrale.