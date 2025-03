Metropolitanmagazine.it - La moda da non perdere per questa primavera sono i pois: dalle passerelle alla passeggiata

Leggi su Metropolitanmagazine.it

I polka dots, ouna stampa molto elegante e raffinata: come dimenticare l’iconico abito di Julia Roberts in Pretty Woman? E2025 pare essere il momento del loro ritorno, come abbiamo visto già nella sfilata di Valentino Resort di febbraio. Dagli abiti agli accessori, dai più piccoli ai più grandi, i polka dotsperfetti per un look elegante, chic, ma anche sbarazzino.Ii protagonisti della2025Lo ha fatto Prada con una borsa traforata dove igrandi e ben distanziati, ma anche Miu Miu, con una gonna adal taglio dritto che scende delicata fino ai polpacci. Il tocco bon ton è dato dal layering, che permette di stratificare sia i top che le gonne, ed è perfetto con una scarpa anche dal tacco basso magari a punta. Ma, come sappiamo, anche se sembrano essere tramontate perstagione, le ballerinela scarpa bon ton per eccellenza.