La Miwa continua a regalare spettacolo: battuta anche Barcellona

Tempo di lettura: 2 minutiLaEnergia Cestistica Benevento esce vincitrice dallo scontro in trasferta con ilBasket, valido per la quarta giornata di andata del girone play-out. Dopo un buon inizio da parte dei sanniti, i locali trovano un buon parziale, toccandoil +11. La reazione della, però, non si fa attendere, con i Boars che riducono il distacco ai minimi termini prima dell’intervallo, per poi costruire un cospicuo vantaggio nel terzo periodo, grazie ad una prova corale molto convincente. I Boars approcciano la gara con il piglio giusto, dimostrando sin da subito grande determinazione. Latocca il +8 a metà quarto, costringendo al timeout i locali, che riescono ad accorciare le distanze. Nei secondi finali, una tripla di Epifani chiude il primo periodo sul 16-18.