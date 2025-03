La ministra Bernini e i test per medicina | Spariranno dal prossimo anno come il numero chiuso

Leggi su Open.online

«La riforma sarà approvata, e partirà subito». A dirlo è ladell’Università e della Ricerca Anna Mariain una lettera sul Messaggero, che ieri ha pubblicato un articolo dal titolo Riforma in ritardo. Ail rebus deid’ingresso, riportandodiversi atenei stiano valutando qualesottoporre agli aspiranti medici questa estate nell’ipotesi ilnon venga abolito. Ma lacorregge il quotidiano. E invia una lettera che trova spazio in prima pagina: ilsparirà, cosìildi ingresso. «La prossima settimana alla Camera in via definitiva,peraltro viene ricordato nell’articolo. Dunque sarà legge. Per quel che riguarda il rebus è presto risolto, perché non si tratta appunto di un rebus ma del cuore stesso della riforma.