Fanpage.it - “La mia casa venduta a un fondo, ho tre figli e non so dove andare”, emergenza abitativa a Milano

Leggi su Fanpage.it

Decine di famiglie residenti in via Sulmona e via Tertulliano arischiano di ritrovarsi senzadopo che l'ente previdenziale proprietario degli appartamenti in cui vivono in affitto ha venduto a unspeculativo l'intero complesso immobiliare, che è stato poi rimesso sul libero mercato.