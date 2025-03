Ilgiornaleditalia.it - La metamorfosi di Zelensky: da Presidente a Soldatenkaiser

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Il recente incontro tra ilamericano Donald Trump ed ilVolodymyrper la sua drammaticità è stato oggetto di minuziosa analisi da parte dei commentatori. Di tutte le fasi dell'incontro una in particolare risulta non compiutamente analizzata e valutata. Mi riferisco all