Ilrestodelcarlino.it - La Megabox deve arrendersi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

NUMIA VERO VOLLEY 30 NUMIA VERO VOLLEY : Kurtagic 11, Orro, Sylla 13, Danesi 7, Egonu 17, Daalderop 8; Gelin (L), Konstantinidou, Smrek, Cazaute. Non entrate: Guidi, Heyrman, Pietrini, Fukudome. All. Lavarini.ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Perovic 2, Lee 11, Weitzel 8, Bici 10, Giovannini 2, Candi 6; De Bortoli (L), Feduzzi, Michieletto, Lazda 2. Non entrate: Torcolacci, Borelli (L), Carletti. All. Pistola. Arbitri: Salvati e Giardini.Note: Spettatori 3623. Parziali e durata set: 25-22 (30’), 25-16 (25’), 25-16 (22’). Nella gara di andata dei quarti di finale dei play-off scudetto del Campionato di A1 Tigotà, laOndulati del Savio cede alla distanza contro la corazzata Numia Vero Volley Milano implacabile in attacco e a muro: dopo un primo set molto equilibrato e mantenuto in discussione dalle tigri sino all’ultima palla, sono seguiti due parziali dove le padrone di casa non hanno lasciato spazio ai tentativi di rimonta delle avversarie.