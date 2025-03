Ilgiorno.it - La Madonnina nel bosco: "La grotta va demolita"

Il Parco regionale della Valle del Lambro ribadisce il rispetto della legge per l’ordine di demolizione delle opere abusive nel terreno in via Benedetto da Briosco, compresa la piccolacon una. Per salvarla, invece, in paese starebbero organizzando una veglia di preghiera. Il caso scoppiato a Briosco contrappone l’amministrazione e il pensionato ottantenne Giuseppe Riva, proprietario di un’area boschiva di 3.000 metri quadrati acquistata 45 anni fa e che solo 6 anni dopo è stata sottoposta a vincolo paesaggistico perché inserita nel Parco regionale della Valle del Lambro. Il Comune ora impone l’abbattimento di una piccola baracca in legno che contiene gli attrezzi per la pulizia e il taglio del verde nell’area recintata e di un piccolo stagno di acque piovane, dove all’interno è posizionato il manufatto votivo.