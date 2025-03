Iodonna.it - La leggenda della Bossa Nova torna nel nostro Paese a maggio con un tour speciale. Un viaggio emozionante tra i suoi successi, accompagnato dalla voce di Camilla Faustino

(askanews) – È l’animae del Samba, Toquinholive in Italia acon il60 anni di carriera. Lo spettacolo, attraverso igrandi, ripercorrerà i momenti più significativi e memorabilistoria dell’artista brasiliano. Sul palco saràda, ma non sono previsti altri ospiti.«Credo che il pubblico avrà la possibilità di vedere una sintesimia carriera che è fatta di tante canzoni e non mi sono preoccupato di dividere lo spettacolo con altri.» Tutti gli effetti postivimusica sul cervello guarda le foto Il suo repertorio ha continuato a incantare il pubblico, Toquinho con il suo straordinario talento e la sua passione per la musica è capace di andare oltre le barriere del tempo e delle generazioni.