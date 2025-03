La Groenlandia al voto tra le minacce di Trump e la voglia di indipendenza | cosa può cambiare dopo le elezioni

Leggi su Open.online

Per la prima volta nella storia recente, gli occhi di tutto il mondo – o perlomeno di una buona parte – sono puntati sulla. Domani, martedì 11 marzo, i circa 56mila abitanti dell’isola sono chiamati a rinnovare il proprio parlamento in unche viene considerato cruciale per il futuro del Paese, che fa parte della Danimarca ma gode di una discreta autonomia. Ad accendere il dibattito pubblico sono state soprattutto le mire espansionistiche di Donald, che ha descritto il controllo dellacome «un’assoluta necessità» per gli Stati Uniti e ha minacciato di essere pronto a ottenerlo «in un modo o nell’altro», arrivando addirittura a non escludere un intervento militare.LadidellaLa Danimarca ha colonizzato lacirca trecento anni fa e continua ancora oggi a esercitare il controllo sulla politica estera e di difesa.