La Germania punta i piedi sugli eurobond e complica la strada per il ReArm

Un conto è il proprio debito, quello fatto in casa, un conto sono i debiti altrui. E allora la musica cambia. Nei giorni in cui lasi prepara a fare a pezzi uno dei suoi dogmi, quel freno al debito scolpito sulla pietra della Costituzione federale, Berlino manda un chiaro segnale all’Ecofin in programma domani, primo giro di tavolo sul piano di riarmo europeo da 800 miliardi messo a terra dalla Commissione: Berlino continua a ritenere troppo indigesta la condivisione dei deficit con i Paesi mediterranei. Perché sì, Bruxelles avrà pure aumentato il budget per la Difesa, ma poi i soldi vanno trovati. Su 800 miliardi di extra-spesa, 650 miliardi proverranno da una deroga di almeno quattro anni al nuovo patto di stabilità e 150 miliardi saranno garantiti da obbligazioni emesse dall’Ue.