"La gente chiede fatti concreti"

Nicholas Pellegrini, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, è stato uno dei due ideatori dell’incontro tenutosi a Borello sulla sicurezza pubblica, insieme a Enrico Rossi (consigliere comunale del Pd). Quali sono le sue valutazioni sulla situazione creatasi a Borello e su che cosa di positivo può essere emerso dall’incontro? "Quella di Borello è una situazione delicata, che non va assolutamente sottovalutata, dal momento che abbiamo vissuto un susseguirsi di episodi negativi che hanno scosso la nostra frazione. È riscontrabile in maniera molto chiara un sentimento diffuso di paura e un senso d’impotenza, per questo ritengo sia stato utile l’incontro con l’amministrazione e le forze dell’ordine. C’era veramente una forte necessità di confrontarsi, di far conoscere più nel dettaglio alcune situazioni, di ascoltare risposte e rassicurazioni da parte delle istituzioni, perché i cittadini chiedonoe interventi".