La filosofia di Cose di Laura. La grande bellezza artigianale in piccoli oggetti fatti a mano

Uno dei capisaldi di Creattiva sarà il laboratoriodi- Creatività in Feltro, con uno stand ricco di idee e materiali originali. L’appuntamento si svolgerà nello stand 146 del Padiglione B, dovee Francesca accompagneranno i visitatori in un’esperienza creativa unica.dinasce nel 2006 dalla passione diper il cucito e la manualità, una passione che ha saputo trasformare in una professione riconosciuta con il prestigioso titolo di Eccellenza Artigiana Piemontese. Le sue creazioni sono il frutto di un lungo percorso di ricerca, sperimentazione e amore per i dettagli, che ha reso il suo piccolo laboratorio un punto di riferimento per chi cercaoriginali econ cura. Durante la fiera i visitatori avranno l’opportunità di partecipare al laboratorio “Crea la tua bomboniera“ organizzato direttamente nello stand.