Lanazione.it - La filosofia dei Percorsi di tutela del Blu

E’ stata una bella esperienza che ha ulteriormente rafforzato il messaggio fondamentale della mission ispiratrice del progetto “nel Blu” riguardanti ladell’ambiente marino intesa come una forte responsabilità collettiva che dovrebbe coinvolge tutti iniziando con il rispetto preventivo e non soltanto con gli interventi successivi di pulizia. Per questo l’iniziativa è stata promossa con la collaborazione e patrocinio delle amministrazioni comunali e associazioni che si occupano della promozione del percorso didell’ambiente. Hanno aderito i Comuni di Sarzana, Spezia, Portovenere, Monterosso al mare, Lerici, la Fondazione Premio Atlantide, la Consulta Provinciale Femminile della Spezia. Partner del progetto anche Coopselios, Life on the Sea ODV-ETS, Amici dell’Isola del Tino, WASE DivEducation, ricercatori del CNR ISMAR, Il Cantiere della Memoria, Blue Life, MARe – un Mare di Associazioni in Rete, CAI della Spezia, AcamAmbiente-Gruppo Iren, Croce Rossa Italiana seziona della Spezia, Astrofili Spezzini, liceo delle scienze umane, liceo linguistico “Mazzini“ e IIS “Capellini-Sauro“.