News.robadadonne.it - La figlia di Snoop Dogg ha partorito a 25 settimane: le sue parole fanno riflettere

Leggi su News.robadadonne.it

Cori Broadus,del leggendario rapper, è diventata mamma da poco, ma sui social la 25enne secondogenita del cantante ha voluto raccontare la storia del suo parto, e della nascita della sua bambina a sole 25.“La principessa è arrivata a 6 mesi – ha scritto Broadus – Ho pianto e pianto, ho fatto paragoni e paragoni, incolpando me stessa perché non sono stata in grado di darle tutto ciò di cui aveva bisogno. Ma non importa cosa, Dio mi dimostra sempre che mi ha nelle sue mani! La bambina è arrivata a 25oggi ed è la migliore!! Grazie Dio per avermi portata fin qui.”Il suo parto prematuro è stato il risultato di una grave complicazione della gravidanza chiamata sindrome HELLP, che inizialmente aveva scambiato per un lieve problema di salute. Ha rivelato nelle sue storie di Instagram di essere andata dal medico credendo di avere “un brutto caso di meteorismo”, scoprendo in realtà di aver sviluppato una condizione pericolosa per la vita.