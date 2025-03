Donnapop.it - La figlia di Heather Parisi fa il compleanno ma lei non gli fa nemmeno gli auguri: rapporti ancora gelidi

Jaqueline Luna Di Giacomo ha festeggiato il suo 25esimo; ladiè da poco diventata mamma di Enea, il primogenito che ha avuto dal cantante Ultimo.Ifra madre esono: come sappiamo, da tempo le due non si parlano ein occasione della gravidanza, con annessa nascita del bebè, sono tornate ad avere un legame. Tramite Instagram, ladiha fatto un bilancio dei suoi primi 25 anni di vita.Jaqueline Luna Di Giacomo compie 25 anniTramite Instagram, Jaqueline Luna Di Giacomo ha fatto un bilancio della sua vita fino a oggi; così, pubblicando uno scatto di quando erapiccola, ha scritto: “E niente. oggi questa bimba che spesso veniva scambiata per un bimbo e che si arrampicava sugli alberi compie 1/4 di secolo.