Iltempo.it - La Ferragni? "È finita, nessuna compassione". Bordata clamorosa in tv

Chiara"è". Un giudizio senza mezzi termini quello di Davide Maggio, ospite di Myrta Merlino a Pomeriggio 5. La fuga dei follower, i contoni in rosso nelle aziende, ogni iniziativa social che viene accolta da una selva di critiche, prese in giro e insulti. Per l'influencer e imprenditrice il pandoro-gate sembra essere un punto di non ritorno. "Per te èun'era, cioèl'era dell'influence, dei soldi facili con due video su Instagram, o èl'erache è un'altra cosa?", chiede la conduttrice del programma Mediaset nella puntata di lunedì 10 marzo. Il giornalista esperto di tv osserva che le vicende che hanno travoltocono state "un colpo importante agli influencer e per fortuna mi verrebbe da dire, perché si stava andando un po' oltre.