La divertente scena sui maschi nel film “FolleMente”

(askanews) – In occasione della Giornata internazionale della donna, le protagoniste e i protagonisti di FolleMente festeggiano l’8 marzo e l’eccellente traguardo di 10 milioni al box office con una delle scene iconiche e più irresistibili del: il momento, dimostrazione dell’implacabile sincerità di cui le donne sono capaci.La commedia romantica di Paolo Genovese, che sta regalando risate ed emozioni a donne e uomini in tutta Italia, rivela le dinamiche del primo appuntamento raccontando con leggerezza e ironia i meccanismi più nascosti, e autentici, delle relazioni. E quell’avventura affascinante e misteriosa che è l’incontro fra due mondi: un viaggio in cui anche quando siamo in due, in realtà siamo in tanti. Perché ognuno di noi è vasto, e contiene moltitudini.Un feel good movie che ha conquistato a oggi oltre un milione e quattrocentomila spettatori raggiungendo lo straordinario incasso di 10.