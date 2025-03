Riminitoday.it - La dea bendata fa capolino a Bellaria, il "5" al SuperEnalotto vale un bottino di oltre 20 mila euro

Leggi su Riminitoday.it

Emilia-Romagna protagonista con il. Nel concorso di venerdì 7 marzo, come riporta Agipronews, realizzato un "5" da 22.387,66a Castellarano (RE) nella tabaccheria in via delle Radici Sud, 34, a cui si aggiungono altri tre "5" dell'estrazione dell'8 marzo da 20.377,37l'uno.