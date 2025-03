It.insideover.com - La crescita economica dell’Asia ha un segreto: la finanza islamica

Leggi su It.insideover.com

Nel Sud-est asiatico, lacontinua a espandersi, attirando nuovi attori e accrescendo il proprio valore. Secondo l’ultimo studio realizzato dalla Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD) e dal London Stock Exchange Group (LSEG), nel 2023 la regione ha rappresentato il 17% del mercato globale di questo particolare sistema finanziario, ovvero 859 miliardi di dollari su un giro d’affari totale di 4,8 trilioni, con un incremento dell’11% su base annua e inrispetto ai 730 miliardi registrati nel 2020. Quali sono le caratteristiche di questo volano ditroppo spesso ignorato dall’opinione pubblica globale? Lasi basa sui principi della Sharia, la legge, e quindi rifiuta – a differenza dellatradizionale – pratiche come l’interesse e la speculazione, vieta l’usura, il gioco d’azzardo e l’allocazione di risorse in settori considerati immorali, come l’alcol e le armi.