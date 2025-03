Quotidiano.net - La Corea del Nord lancia diversi missili balistici. La risposta alle esercitazioni Freedom Shield di Seul e Washington

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 10 marzo 2025 - Ladelha effettuato il lancio di, unamanovre militari congiunte didel Sud e Stati Uniti definite da Pyongyang un "atto pericoloso" e "provocatorio".ha registrato i lanci intorno13.50 (le 5:50 in Italia)" dall'interno della provincia di Hwanghae delladele diretti verso ovest. Le forze sudne hanno di conseguenza aumentato "sorveglianza e controllo" ertato le forze aeree. Il primo teststico dal ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca è stato quindi una dimostrazione di forza davantitemutedi, che ha messo in campo 19 mila uomini, eche dureranno fino al 20 marzo. "Si tratta di una mossa provocatoria e pericolosa che potrebbe innescare un conflitto fisico tra le due parti con un solo colpo accidentale", aveva scritto in una nota ieri dal ministero degli Esteri di Pyongyang, ripresa dall'agenzia Kcna.