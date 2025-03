La Conferenza dei Servizi dice no al mega impianto fotovoltaico nell’area dell’Abbazia del Goleto

Leggi su Ildenaro.it

Si è tenuta stamane a Napoli ladei, convocata dalla Regione, per deliberare in merito a uninsediamento di pannelli fotovoltaicidel. Tra i partecipanti – alla luce delle motivazioni espresse da Assemblea Popolare, Amministrazione Comunale, Lega Ambiente e Comunità Montana -, sono emerse perplessità riguardo alla collocazione territoriale, alla compatibilità ambientale, geologica ed idrofluviale, ma anche rispetto alla storia culturale e religiosa del territorio.Ladeiha dunque deciso di non accogliere la richiesta della società proponente ed ha dichiarato improponibile il progetto per la realizzazione di undi 15 ettari (corrispondenti a 15 campi sportivi): un importante risultato che ha visto mobilitati l’Amministrazione comunale guidata da Rosanna Repole; il capogruppo Mario del; Gabriele Santoro del gruppo di minoranza; il presidente della Comunità Montana Alta Irpinia; i sindaci di Torella dei Lombardi, Guardia Lombardi, e altri paesi; di Lega Ambiente,; e del mondo dell’associazionismo locale e territoriale.