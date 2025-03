Lortica.it - La Classe 4LB dell’IISS Città di Sansepolcro – Liceo Artistico Vince il Leone d’Argento per la Creatività alla Biennale di Venezia 2024/2025

Un trionfo per la4LBdi“G. Giovagnoli”, indirizzo Architettura, che ha conquistato ilper lanell’ambito delle iniziative scolastiche delladi. Gli studenti, sotto la guida del loro docente Prof. Antonio Caputo, hanno partecipato a un concorso nazionale online indetto d, finalizzato a stimolare lo sviluppo dellanelle scuole nel campo delle arti. Il tema del concorso era “Esplorando le ineguaglianze attraverso le Arti”.Gli studenti hanno presentato il progetto “In Good Hands”, una panca-pensilina concepita per il centro storico della. L’ideabase del progetto è quella di offrire un aiuto agli altri, in particolare ai più vulnerabili, all’ambiente ecomunità, in linea con gli obiettivi di sostenibilità ambientale dell’Agenda 2030.