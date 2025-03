Ilrestodelcarlino.it - La Civitanovese comanda. Tre punti pesanti

isernia 0 civitanova 3 SAN LEUCIO (4-3-3): Draghi; Franzese (16’ st Pettorossi 5,5), Perotti, Antinucci, Romat; Gimenez (22’ st Baba), Ercolano 5, Miola (37’ Cavaliere); Conti (16’ st Ouattara sv), Cascio, Coratella. All. Farrocco.(4-4-2): Petrucci ; Franco, Rossetti, Visciano (63’ Macarof), Passalacqua; Diop, Buonavoglia (30’ st Milani), Domizi (26’ st D’Innocenzo), Bevilacqua (12’ st Rasic), Brunet (44’ st Di Martino), Capece. All. Senigagliesi Arbitro: Niccolai di Pistoia Reti: 20’ Capece, 45’ e 79’ Brunet. Note: ammoniti Domizi e Milani (C); spettatori 400 circa; recupero 0’ pt, 4’ st. Grande successo esterno per lache espugna con un netto 0-3 lo stadio Lancellotta contro l’Isernia. Prestazione da applausi per la squadra di Senigagliesi chele operazioni dall’inizio alla fine e strappa tre