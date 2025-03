Movieplayer.it - La città proibita: Mainetti, Roma e la contaminazione per parlare della società (e del cinema) di oggi

Il regista ci porta all'Esquilino, mettendo in parallelo la commistionetografica con la commistione sociale di unanità in costante evoluzione. Il film è in sala dal 13 marzo, dopo le anteprime dell'8., ovvero quella fusione di più elementi, diversi tra loro, che vanno a caratterizzare la composizione finale di un'opera narrativa. Più in generale, è la negazione del genere, l'azzeramentorigidità - come teorizzava Benedetto Croce - in funzionefantasia. Ecco, per brevità, l'esempiotografico perfetto (ma anche l'esempio più abusato) è quello relativo a Quentin Tarantino. Nei suoi film c'è un po' tutto: un classico che ritorna al passato ma, intanto, guarda prepotentemente al presente. E non è sbagliato considerare Pulp Fiction come il primo dei film post-moderni.