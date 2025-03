Movieplayer.it - La città proibita: combattimenti di arti marziali e una ricerca disperata nel nuovo trailer

Leggi su Movieplayer.it

Nuovi dettagli sul film didi Gabriele Mainetti nelche anticipa i temi caldi contenuti nel film.per Lalungometraggio di Gabriele Mainetti, che prosegue nella sua esplorazioni dei generi dedicandosi stavolta al film di. Nelassistiamo alladella sorella da parte della giovane cinese Mei, interpretata da Yaxi Liu. Scritto da Mainetti con Stefano Bises e Davide Serino, Laarriverà nei cinema il 13 marzo distribuito da Piper Film. Ricchissimo il cast che vede in azione in ruoli inediti Marco Giallini, Sabrina Ferilli, Enrico Borello e Luca Zingaretti in una gustosa partecipazione. Il tutto condito di mosse alla Bruce Lee,fulminei e un .