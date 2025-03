Metropolitanmagazine.it - La causa su Superman che potrebbe avere effetti importanti sui DC Studios riceve un grande aggiornamento

Il prossimo film di James Gunn,, è attualmente oggetto di unacheun impatto sulla sua uscita in mercati internazionali selezionati, poiché Mark Peary, nipote del defunto co-creatore diJerry Shuster, sostiene che il film viola le leggi sul copyright. Questaha ora ricevuto unsignificativo, con Warner Bros. e DC Comics che si stanno muovendo per farla archiviare. Secondo Variety, le parti sostengono che “la questione è già stata ampiamente discussa“, indicando numerosi casi in cui i tribunali hanno respinto Peary in passato. I registri mostrano che la madre di Peary “ha ceduto tutti i diritti sul personaggio di” dopo la scomparsa di Shuster.“La denuncia di Peary è respinta su tutti i fronti“, ha affermato l’avvocato della WB Daniel Petrocelli.