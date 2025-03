Bergamonews.it - La Camera di commercio di Bergamo a Futura Expo 2025

Dal 7 al 9 marzoladidiha partecipato al Brixia Forum a, la più grande fiera italiana dedicata alla sostenibilità, declinata nei suoi molteplici aspetti secondo il paradigma ESG, ovvero transizione verde e digitale, sostenibilità economica, inclusione e governance.Sono stati tre giorni di incontri, workshop e seminari, in cui ladiè stata una dei protagonisti più apprezzati. Grazie al coordinamento della Cooperativa Sociale Mondo Verde, oltre mille studenti delle scuole secondarie bergamasche hanno partecipato agli incontri e hanno animato numerosi eventi in programma, rendendo lo spazio espositivo delladiancora più interessante e vivace.Nella giornata di venerdì 7 marzo è stato presentato il Bilancio di sostenibilità, che ladirealizza dal 2020 nell’ambito di un percorso di rendicontazione economica, sociale e ambientale rivolta agli stakeholder per comunicare i valori, gli obiettivi, gli impatti e i risultati dell’attività.