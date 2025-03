Fanpage.it - La caduta di Pogacar alla Strade Bianche spaventa: “Niente Rubaix, lì potrebbe farsi davvero molto male”

Dopo la scivolata a 50km/h, Tadejha confermato la scarsa qualità di tenere la bicicletta su sterrato e fuoristrada. A tal punto che dUAE Emirates è arrivato il no secco per la partecipazioneprossima Parigi-Roubaix: "Non può correre altri rischi, poteva fratturarsi la clavicola. Ora il prossimo obiettivo dev'essere la Milano-Sanremo"