La Bdl supera Modena

Giornata di hockey su pista interessante, con gare che stavano per presentare grosse sorprese, anche se poi nel finale le "gerarchie" sono state ristabilite e non sempre in favore dei reggiani. In Serie A2, la Bdl Minimotorilper 4 a 3, dopo essere stata sotto 0-2 all’intervallo. Poi la reazione della truppa di Granell, avanti 3 a 2 con Righi, Menendez e Tudela; nuovo pareggio modenese e rete decisiva di Casari a 2’ dalla fine. Correggio in pista con Salines, Menendez, Righi, Casari, Tudela; Holban, Cinquini, Caroli, Federico e Manuele Pedroni. Al Centro Palmer Scandiano ne capitano di tutti i colori in casa della capolista Breganze che alla fine vince 5 a 4. A 42 secondi dalla fine, avanti Breganze 4 a 3, ma Scandiano toglie il portiere e inserisce il quinto uomo di movimento.