La "B" di Superpippo Solo storie di successi

Che stagione quella di Filippo Inzaghi alla guida del Pisa. Arrivato nel luglio dello scorso anno sulla panchina dei toscani, i numeri fin qui rendono onore alla grande carriera del tecnico piacentino nel campionato cadetto. Basti pensare ai playoff raggiunti nella stagione 2017-18 sulla panchina del Venezia, un traguardo che lo traghetterà su quella del Bologna in Serie A nell’estate del 2018. Alla guida dei lagunari segnò il suo secondo miglior risultato in quanto a media punti: 1,38 su 40 gare giocate, un dato inferiore rispetto a quello relativo all’anno attuale al Pisa in cui sfoggia una media punti di 2 ma su 30 gare. Tra le altre anche l’esperienza a Benevento, dove conquista la promozione con maggiore anticipo sulla fine del campionato, cioè ben 7 giornate, il maggior numero di punti nella B a 20 squadre (un distacco di 18 punti sul Crotone) e mettendo in campo il miglior attacco e la miglior difesa.