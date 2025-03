Dilei.it - Kylie Jenner e Timothée Chalamet paparazzati, amore sugli spalti del tennis

Ci sono amori che si consumano lontano dai riflettori e altri che, inevitabilmente, finiscono per illuminare i campi da gioco.appartengono decisamente alla seconda categoria. Dopo mesi di mistero, sguardi rubati e red carpet sempre più affollati di sussurri, la coppia ha deciso di non nascondersi più ormai da tempo. E quale occasione migliore per farlo se non un torneo ditra i più prestigiosi?L’Indian Wells Open, che ha visto sfidarsi il francese Ugo Humbert e il danese Holger Rune, è stato lo sfondo perfetto per una delle apparizioni più tenere (e chiacchierate) di Hollywood. Sedutinon hanno fatto nulla per trattenere la loro passione, regalando ai presenti un vero spettacolo di romanticismo tra sguardi complici, risate e carezze che non lasciavano spazio a dubbi.