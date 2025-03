Sport.quotidiano.net - Kolasinac lotta. Hein è un vero filtro . Bellanova spinge

CARNESECCHI 6,5. Fino a dieci minuti dalla fine era spettatore, poi nel finale due interventi dei suoi. DJIMSITI 7. Provoca il rigore, annulla Mc Kennie andandolo a prendere nella sua metà campo. HIEN 7. Doveva francobollare Kolo Muani ma non sono arrivati palloni per il suo avversario.7,5.dietro, annulla Yildiz e si inventa anche l’assist per Zappacosta.7. Finché c’è partitatantissimo e sforna ottimi cross a destra. DE ROON 8. Decide di fatto la partita con la sua seconda rete, prima annulla Locatelli e aiuta su McKennie. EDERSON 7. Mette lo zampino sui primi due gol con due tocchi decisivi. Domina in mediana. ZAPPACOSTA 7,5. Finalmente dopo una collezione di pali ha trovato il gol che cercava. Grande gara a sinistra la sua. CUADRADO 7. Primo tempo di grande qualità.