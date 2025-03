Lanazione.it - Kit giardinaggio: decespugliatore elettrico a batteria con accessori in SCONTO LAMPO

Leggi su Lanazione.it

Offerta molto interessante da non perdere su Amazon e che si presenta al momento giusto: con l'arrivo della primavera sarà anche l'ora di prendersi cura del proprio giardino, per prepararlo per i primi pomeriggi tiepidi e soprattutto in vista dell'estate. Puoi acquistare questocon diversia soli 49,99 euro invece di 69,99. Unoche sta andando a ruba e che puoi attivare spuntando il coupon in pagina. Aggiungi ilal carrelloin offerta: le caratteristiche Il primo grosso vantaggio di questoè certamente la sua alimentazione ae la sua leggerezza: pesa soltanto 2 kg ed è dotato di due batterie da 21V che ti potranno far lavorare in totale libertà e senza interruzioni.