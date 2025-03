Lanotiziagiornale.it - Kim Jong-un mostra i muscoli alla Corea del Sud e agli Usa: lanciati nove missili balistici verso il mar Giallo in risposta alle esercitazioni congiunte tra Seul e Washington

Sale la tensione tra ladel Nord e ladel Sud. Il regime di Pyongyang, guidato da Kim-un, ha lanciatoil Marin quella che viene definita come unadelle truppe americane e sudne, iniziate oggi e destinate a durare 11 giorni.A darne notizia è il Comando di Stato Maggiore Congiunto delladel Sud, che ha affermato di aver rilevato “il lancio dall’entroterra della provincia di Hwanghae del Nord intorno13:50 locali (05:50 in Italia)”, senza fornire ulteriori dettsulla tipologia dei vettori utilizzati, che al momento risultano “sconosciuti”.Un lancio inatteso che ha spinto i vertici militari diad annunciare di aver “ulteriormente rafforzato la sorveglianza e mantenuto una posizione di piena prontezza, in stretta collaborazione con gli Stati Uniti”.