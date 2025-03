Lanazione.it - Kilowatt annunciate le date della eventriesima edizione

Arezzo, 10 marzo 2025 –leventriesimadiFestival che si terrà dall'11 al 19 luglio a Sansepolcro. In arrivo 9 giorni di spettacolo dal vivo, tra teatro, danza, musica. Una nuova stagione di prove aperte si apre al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro, che durante l’anno ospita artisti in residenza creativa: un’occasione di lavoro preziosa per le compagnie artistiche e per la città che è invitata a scoprire i processi creativi in corso e ad assistere agli spettacoli a cui stanno lavorando. foto di Luca Del Pia dallo spettacolo SonoR di Aloun Marchal SCOPRI DI PIU' In programma da marzo a giugno Danza Alessandro Marzotto Levy/TIR Danza Tony prova aperta venerdì 14 marzo, ore 21:00 Un viaggio di ribellione e auto-accettazione, tra diritti queer e attivismo ambientale.