Kievlanciati di notte 176 droni russi

9.15 Kiev,lanciati di176Da ieri pomeriggio a questa mattina ihanno lanciato sull'Ucraina 176, 130 dei quali di tipo Shahed sono stati abbattuti e altri 42 sono andati perduti o sono caduti in zone aperte. Colpite le regioni di Kiev, di Kharkiv e di Poltava. Lo riporta il bollettino dell'aeronautica militare ucraina. Intanto oggi il presidente ucraino Zelensky a Riad incontra il principe ereditario Bin Salman e domani, sempre in Arabia Saudita,incontro tra delegazioni ucraina e americana per i negoziati.