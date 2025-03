Quotidiano.net - Kiev nella morsa Usa-Russia

di Marta OttavianiROMAL’Ucraina muore lentamente ogni giorno, sotto bombe, droni e l’avanzata delle truppe di Mosca. Nonostante questo, Elon Musk, proprietario di Starlink, torna a pronunciare frasi dai torni minacciosi, dicendo che senza il sistema dei satelliti di Starlink "il fronte ucraino crollerebbe". Salvo poi precisare su X che non spegnerà mai i suoi terminali in Ucraina: "Non importa quanto io non sia d’accordo con la politica ucraina, Starlink non spegnerà mai i suoi terminali. Senza di essi, le linee ucraine collasserebbero, poiché i russi possono bloccare tutte le altre comunicazioni". Nel frattempo, le armate distanno già soffrendo la sospensione degli aiuti da parte del presidente Trump, che comprende anche gli scambi di informazioni fra intelligence, cruciali per prevedere le mosse delle truppe russe.