Kelly stroncato dalla Gazzetta: «Patisce Retegui, e dopo quell'errore non riemerge più». Bocciatura per l'inglese

di Redazione JuventusNews24: «, enonpiù».per, arrivato a gennaio dal NewcastleL'edizione odierna delladello Sport ha dato i voti e i giudizi ai protagonisti del match disputato ieri all'Allianz Stadium tra Juve e Atalanta e vinto in maniera sorprendenteDea per 4-0. Di seguito la pagella di Lloyd4,5 –soprattutto nei duelli in velocità. Perde il pallone che innesca la ripartenza sul 2-0 e nonpiù.