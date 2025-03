Dilei.it - Kate Middleton non tradisce le aspettative, abito-cappotto rosso al Commonwealth Day

è arrivata all’Abbazia di Westminster per l’annuale celebrazione delDay e nonlein fatto di look con l’di Catherine Walker. Con lei, suo marito William.La presenza dia Westminster per ilDay era molto attesa, non solo perché ogni volta che esce regala emozioni, ma soprattutto perché segna un punto di svolta dopo il cancro. Lo scorso anno infatti fu costretta a saltarla a causa della malattia, perché si stava sottoponendo a chemioterapia. Come lei, anche Re Carlo non partecipò per colpa del tumore e fu costretto a tenere il suo discorso alle Nazioni delin video.In aggiornamento