Kate Middleton e Re Carlo protagonisti al Commonwealth Day dopo due anni di assenza

La Principessa del Galles è stata oggi la figura di spicco all’Abbazia di Westminster, dove insieme al Re ha preso parte alDay Service annuale, segnando il loro ritorno all’eventoduedi.Lo scorso anno, siaIII cheerano stati costretti a rinunciare alla celebrazione a causa delle cure per i rispettivi tumori. Quest’anno, però, il sovrano ha guidato un nutrito gruppo di membri della famiglia reale, tra cui la Regina Camilla, il Principe William, la Principessa Anna e il Duca e la Duchessa di Gloucester.William e, impeccabile in un elegante abito firmato Catherine Walker e un cappello di Gina Foster, sono stati accolti dal decano di Westminster, David Hoyle, prima dell’arrivo del Re e della Regina. Camilla, al suo fianco, ha scelto un sofisticato abito rosa in crêpe di lana e raso firmato Fiona Clare, abbinato a un basco coordinato di Philip Treacy.