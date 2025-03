Amica.it - Kate Middleton e il grande ritorno al Commonwealth Day

Questa mattina re Carlo ha condiviso, su Apple Music, la sua personalissima playlist con le canzoni che gli hanno trasmesso, negli anni, una gioia particolare. E, sempre oggi, il principe Edoardo, fratello del re, compie 61 anni. Non sono stati i due royal, però, ad aver catalizzato l’attenzione oggi all’abbazia di Westminster. Al contrario, è statacolei su cui si sono puntati tutti i riflettori. E non a caso: l’uscita della principessa per la cerimonia religiosa che celebra le nazioni che fanno parte del, arriva dopo unaassenza: quella dello scorso anno.Nel 2024, infatti, la futura regina e il sovrano non avevano potuto partecipato all’evento reale dopo la diagnosi, per entrambi, di cancro.