Dilei.it - Kai Schreiber, debutto in passerella. Nuova “nepo baby” dello show biz

Kai, classe 2008, è una delle modelle più giovani che hanno sfilato per Valentino alla recente Paris Fashion Week di marzo 2025. Altissima, bellissima e biondissima, Kai non è proprio sconosciuta al mondobiz, in quanto figlia di due attori famosissimi: Naomi Watts e Liev.In pratica, per dirlo all’americana un’altrache si aggiunge al nutrito gruppo. Dove persi classificano i figli d’arte che accedono di diritto al mondo del cinema, della musica o della moda, qualche volta più “ad honorem”, grazie al cognome, che per meriti artistici. Non sempre, sia chiaro.Fonte: Getty ImagesKaisfila per Valentino alla Paris Fashion Week di marzo 2025Qualche esempio famoso: Lila Grace, figlia di Kate Moss, Kaia Gerber, figlia di Cindy Crawford e Leni Klum, primogenita di Heidi, tre modelle super lanciata nel fashion system.