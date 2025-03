Juventusnews24.com - Juventus U16, una giovane promessa bianconera ha deciso di affidarsi a un grande procuratore: la decisione è presa!

di RedazioneNews24U16, ilattaccante entra nella scuderia di quelsportivo: laè vicina dal diventare ufficialeGabriele Paonessa è uno dei volti lieti dellaU16 in questa stagione sportiva. La sua rapida ascesa è incontrastata e gli sta consentendo di farsi notare dai grandi protagonisti del calcio dei grandi. In tal senso, c'è unche non ha voluto lasciarsi sfuggire questo talento: parliamo di Fali Ramadani.Secondo quanto trapela sul profilo X di Nicolò Schira, ilattaccante della Juve Primavera, classe 2009, hadi entrare nella scuderia del suddetto.