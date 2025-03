Calciomercato.it - Juventus, Thiago Motta verso l’esonero: 3 nomi per la panchina

Leggi su Calciomercato.it

da parte della: mentre cominciano a circolare i primiper sostituire il tecnico italo-brasiliano, ciò che filtra è una notizia sulle tempistiche.Da quando è stato costruito l’Allianz Stadium, la Vecchia Signora non aveva mai subito un passivo così grave: c’è da scommettere che il 4-0 rifilatole dell’Atalanta, possa lasciare dei segni duraturi, che potrebbero produrre i loro effetti anche al termine di questa stagione.diè più di un pensiero per la. L’allenatore è giovane, la squadra pure, ma il board bianconero non può non fare i conti con una situazione che si fa sempre più triste.E dire che la stagione era iniziata con le premesse più rosee: investimenti importanti nel mercato, tesi ad aumentare tasso tecnico svecchiando al contempo la rosa.