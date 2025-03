Lapresse.it - Juventus, Thiago Motta a rischio esonero dopo KO con l’Atalanta

Il pesante 0-4 subito dalall’Allianz Stadium non solo infrange i sogni di rimonta scudetto della, ma mette ail quarto posto in attesa di Lazio-Udinese di stasera. I bianconeri non perdevano così male in casa dal derby del 1967 e la posizione ditraballa sempre più.L’addio del tecnico italo-brasiliano entro fine campionato si gioca infatti a 2 su Snai e 2,50 su Sisal. Un crollo ulteriore rispetto al 2,75 della scorsa settimana.Cosa c’è nel (possibile)Insomma, ilperc’è: sul tavolo peseranno non solo i risultati, in questo caso scarsi, ma anche i rapporti con la squadra nello spogliatoio, non sempre idilliaci. Secondo molti osservatori, l’impressione è che se le cose si metteranno male la scelta ricadrà probabilmente su qualche ex Juve.